مصر – أعلنت وزارة الصحة المصرية، امس عن تسجيل 14 وفاة و157 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في عموم البلاد.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، خالد مجاهد، إن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في البلاد حتى اليوم هو 3490 حالة، من ضمنهم 870 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و 264 حالة وفاة.

وأضاف مجاهد أن جميع حالات الإصابة المؤكدة بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

من جهتها، عقدت وزير الصحة هالة زايد اجتماعا عبر الفيديو مع الأطقم الطبية بمستشفيات الصدر على مستوى محافظات الجمهورية، لمتابعة سير العمل فيها والاطمئنان على توفير كافة الاحتياجات للمرضى.

وتواصل وزارة الصحة رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة انتشار الفيروس أولا بأول، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

المصدر: RT