اليمن – أعلنت القوات اليمنية المشتركة التابعة للحكومة الشرعية، اليوم الأربعاء، عن إسقاط طائرة مسيرة لجماعة أنصار الله الحوثية في محافظة الحديدة غربي اليمن.

وذكر المركز الإعلامي لألوية العمالقة العاملة ضمن قوام القوات المشتركة، أن “طائرة استطلاع للحوثيين كانت تحلق على مواقع القوات في سماء الدريهمي (جنوب الحديدة)، إلا أن أفراد القوات تمكنوا من إسقاط الطائرة بنجاح”.

من جهة ثانية، اتهم الحوثيون، التحالف العربي والقوات اليمنية المشتركة، بـ”ارتكاب 54 خرقا في جبهات الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية”.

ونقلت قناة “المسيرة” الناطقة باسم الحوثيين، عن مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق بالحديدة، قوله، إن “بين الخروقات 11 خرقا بقصف مدفعي و43 بأعيرة نارية مختلفة”.

وقالت القناة إن القوات المشتركة “قصفت بقذائف المدفعية والأسلحة الرشاشة الثقيلة والمتوسطة باتجاه كلية الهندسة وحارة الضبياني (شرق وشمال شرقي مدينة الحديدة)”.

المصدر: وكالات