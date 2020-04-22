ليبيا – ضبط أعضاء قسم التفتيش بمركز جمارك ميناء بنغازي البحري حاوية 40 قدم قادمة من دولة تركيا تحتوي علي ما يقارب سبعمائة وخمسون الف حبة ترامادول المخدرة.

مديرية جمارك بنغازي أوضحت عبر مكتبها الإعلامي أن الحاوية كان من المفترض أن تحتوي على أثاث وعند الكشف عنها تبين أنها تحوي على مواد منزلية كنوع من أنواع التمويه وعند قيام أعضاء قسم التفتيش بفتح الحاوية وجدوا بداخلها 15 كرتونة من حبوب الترامادول المخدرة وكل كرتونة تحوي على 10دستة وكل دستة بها 10أشرطة وكل شريط يحتوي على 10حبات من حبوب الترامادول.

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن العميد عادل العوامي رئيس مركز جمارك ميناء بنغازي البحري أبلغ النيابة العامة بالضبطية وبدورها قامت بالحضور إلى موقع التفتيش وفتح الحاوية ومحضر ضبط وحصر الكمية والتحقيق في الواقعة وأصدار أمرها بالإتلاف الفوري.

مديرية جمارك بنغازي أكدت أن أعضاء التفتيش قاموا بإتلاف الكمية المضبوطة من حبوب الترامادول المخدرة عن طريق الحرق.

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