البرازيل – أكد أسطورة كرة القدم العالمية والبرازيلية بيليه أنه ليس نادما على رفض عرض ريال مدريد بالإنضمام إليه خلال مشواره الكروي، مشددا على أن مستقبله كان مع فريق سانتوس البرازيلي.

وأجرى أسطورة كرة القدم العالمية البرازيلي، إدسون أرانتيس دو ناسيمنتو، الملقب “بيليه” حوارا مع مجلة “مدريديستا ريال” تحدث فيه عن رفضه لعرض ريال مدريد في فترته كلاعب، فأجاب: “رغبتي في البقاء مع سانتوس كانت أقوى، صحيح كان من الرائع أن ألعب في ريال مدريد، لكني لست نادماً على هذا القرار”.

وحول رأي اللاعب البرازيلي السابق البالغ حاليا 79 عاما بثنائي كرة القدم الأشهر حاليا قال: “لقد أجبت على هذا السؤال ربما مليون مرة، أعتبر ميسي هو الأفضل الآن، لكن أنا أستمتع حقا بمشاهدة كريستيانو رونالدو، لقد أصبح لاعبا عظيما، نحن محظوظون كمشجعين لقتاله هو وليو كل أسبوع”.

وتابع:”فلنستمتع بميسي ورونالدو قدر الإمكان.. قد لا نرى أفضل منهما يلتقيان في هذا العصر مجددا”.

ووجه لبيليه سؤال عن اختياراته لأفضل 10 لاعبين في تاريخ كرة القدم، فقال: “سؤال آخر صعب، لأنه هناك أكثر حتى من 10 لاعبين في وقتي، سأختار مارادونا، دي ستيفانو، ترابانوني، جارينشا، كرويف، بيكنباور، ألبرتو، زيدان، رونالدو، إنييستا…اليوم نحن محظوظون بلاعبين رائعين مثل كريستيانو وميسي، كما يبدو المستقبل مشرقا بالنسبة لمبابي”.

أما عن أسطورة كرة القدم الفرنسية والمدير الفني الحالي للنادي “الملكي” زين الدين زيدان فقال: “زيدان محظوظ للغاية لأنه حقق نجاحا كبيرا، سواء داخل الملعب أو خارجه، وهذا ليس سهلا، الضغط في ريال مدريد هو جزء من تاريخ هذا النادي، أعتقد أنه قام بعمل مثالي، لديه القدرة على قيادة المجموعة لأنه كان لاعبا، كما أن اللاعبين محظوظون لأن لديهم مدرباً بالخبرة التي كان قد اكتسبها كلاعب، أتمنى أن يواصل البقاء مع ريال مدريد في القمة، وتحقيق نجاحات أخرى”.

وحول اعتباره أفضل لاعب فى تاريخ كرة القدم، رد بيليه قائلا “إنه سؤال صعب للغاية، جوائزي وتاريخي يتحدثون عن أنفسهم، من الصعب مقارنة الأوقات المختلفة في الرياضة. هناك الكثير من اللاعبين المذهلين، يشرفني أن أُعتبر الأفضل”.

وواصل بيليه تصريحاته قائلا: “الظاهرة رونالدو.. لقبه يقول كل شيء، يمكن أن يكون رونالدو أفضل مهاجم على الإطلاق، كان مذهلا، الحجم والسرعة والمهارة وكل شيء، لم أر هذا المزيج منذ ذلك الحين”.

المصدر: “وكالات”