الصين – وسط توتر متصاعد انضمت فرقاطة أسترالية إلى السفن الحربية الأمريكية في بحر الصين الجنوبي، بالقرب من مياه يشتبه في أن سفينة صينية تنقب فيها عن النفط.

وقالت مصادر أمنية إقليمية، اليوم الأربعاء، إن فرقاطة أسترالية انضمت إلى السفن الحربية الأمريكية المتواجدة على مقربة من المكان الذي تعمل فيه سفينة التنقيب الحكومية الصينية “هاييانغ ديزي 8”.

وأعلنت وزارة الدفاع الأسترالية أن الفرقاطة الأسترالية “إتش إم إيه إس باراماتا” انضمت إلى السفن الأمريكية، في إطار تدريب مشترك.

وفي وقت سابق قال المتحدث باسم القيادة الأمريكية في المحيط الهندي، نيكول شويجيل، إن السفينة “USS” البرمائية الأمريكية وطراد الصواريخ الموجهة “يو إس إس بونكر هيل”، قد تم نشرهما وتعملان في بحر الصين الجنوبي.

وتتهم واشنطن بكين باستغلال انشغال العالم بمكافحة تفشي فيروس كورونا، لتعزز تواجدها في بحر الصين الجنوبي.

المصدر: رويترز