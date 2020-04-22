روسيا – قطع الرياضي الروسي من إقليم بريموري، دميتري ياكوخني، مسافة 100 كيلومتر حول سريره في المنزل خلال 10 ساعات استعدادا لمشاركته بالماراثون بالصحراء الكبرى.

وقال الرياضي: “كان علي أن أشارك في أبريل الجاري في أصعب ماراثون عدو في العالم (Marathon Des Sables) في منطقة الصحراء الكبرى بإفريقيا، إلا أنه تم تأجيله لانتشار فيروس كورونا في العالم. فقررت العدو حول سريري في منزلي لمسافة 100 كيلومتر دون أن أخرق نظام العزلة الذاتية”.

وأضاف أنه رياضي روسي وحيد مشارك في هذا الماراثون الكبير. وكان يتدرب خلال 9 أشهر استعدادا للمشاركة فيه. وقال إن ابنه، أرتيوم وابنته، نيكول أيدا مبادرته وحتى قطعا معه جزءا من المسافة في المنزل.

وأوضح أن العدو لمسافة 100 كيلومتر استغرق 10 ساعات حيث استعان بالبث المباشر لعدوه على “إنستغرام” مرة واحدة كل ساعة وختام ركضه الذي استغرق نصف الساعة.

وساعده كذلك في قياس المسافة التطبيق الخاص المسمى بـ”مقياس الخطوات” والذي حمله في هاتفه الذكي.

وكان الرياضي يستمع إلى الموسيقى خلال الركض، وقال إن الكيلومتر الـ76 كان أصعب كيلومتر له في العدو.

يذكر أن مباراة ماراثون Marathon Des Sables الـ35 ستقام في 18 سبتمبر المقبل في القسم المغربي للصحراء الكبرى.

المصدر: نوفوستي