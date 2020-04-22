مصر – أظهر البيان التحليلي لمشروع موازنة السنة المالية 2020-2021 في مصر، أن الحكومة تخطط لزيادة الضرائب وخفض الدعم الحكومي للمواد البترولية.

وذكرت وكالة “رويترز” أن وزارة المالية المصرية تستهدف زيادة الإيرادات الضريبية بنحو 12.6% إلى 964.777 مليار جنيه (61.45 مليار دولار).

وتستهدف الحكومة المصرية زيادة الإيرادات من ضريبة السجائر والتبغ (الدخان) بنحو 13.3% في موازنة العام المالي الجديد لتصل إلى 74.6 مليار جنيه.

كما أظهر البيان التحليلي أن مصر تستهدف خفض دعم المواد البترولية بنسبة 43% إلى 28.193 مليار جنيه (1.61 مليار دولار).

كذلك أظهر التحليل أن وزارة المالية تستهدف زيادة إصدارات سندات الدين الحكومية بنسبة 19.7% إلى 974.482 مليار جنيه (62.1 مليار دولار).

وتتوقع مصر في البيان التحليلي تراجع فوائد الديون بشكل طفيف، إلى 566 مليار جنيه من 569.134 مليار جنيه متوقعة في السنة المالية الحالية.

وكان البنك المركزي المصري قد خفض في منتصف مارس الماضي أسعار الفائدة الرئيسية بواقع 300 نقطة أساس، وسط إجراءات عالمية لمواجهة التداعيات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا.

(الدولار = 15.70 جنيه مصري)

المصدر: “رويترز”