ليبيا – سلّمت وزارة الصحة بحكومة الوفاق المركز الوطني لمكافحة الأمراض شحنة من معدات الوقاية الشخصية ذات مواصفات عالية الجودة ستستخدمها فرق الرصد والاستجابة السريعة أثناء أخذ عينات المسحة الأنفية للحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا المستجد وعند الكشف المبدئي عن حالات الاشتباه أو الجلوس مع المخالطين.

وزارة الصحة بحكومة الوفاق أوضحت بحب المكتب الإعلامي التابع لها أن الشحنة تتكون من ألف قطعة من البدل الواقية وألف قطعة من واقيات الوجه وألف قطعة من النظارات الواقية و800 قطعة من أقنعة الوجه نوع N95 .

يشار إلى أن وزارة الصحة أرسلت هذه الشحنة بعد ورود كتاب عن مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض إلى الوكيل العام أشار من خلاله إلى قرب نفاذ معدات الوقاية التي تسلمها المركز.