ليبيا – أكدت الصحفية الأميركية المتخصصة في تغطية الأزمات الإنسانية والصراعات ليندسي سنيل أن مصادر مايعرف بالجيش السوري الحر التابع لتركيا تقول أن موت أو أسر العديد من السوريين في ليبيا تحدث عندما تقوم المرتزقة بأعمال بنهب المنازل بالقرب من الخطوط الأمامية ويتعرضون لكمائن.

سنيل وفي تغريدة لها عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي”تويتر” أمس الثلاثاء قالت :عدة فصائل سورية منها فصيل الحمزات على وجه الخصوص تقوم بتهريب حبوب الكابتاجون والترامادول من سوريا إلى ليبيا لانهم لايخضعون للتفتيش”.