سويسرا – طالب السويسري روجر فيدرر، أسطورة كرة المضرب، اليوم الأربعاء، بدمج اتحاد اللاعبين المحترفين مع اتحاد اللاعبات المحترفات، في ظل مرور اللعبة بمرحلة توقف بسبب فيروس كورونا المستجد.

وكتب فيدرر الحاصل على 20 لقبا في منافسات فردي الرجال بالبطولات الأربع الكبرى عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “أتساءل فقط.. هل أنا الشخص الوحيد الآن الذي يفكر في أنه حان الوقت لكي يتحد تنس الرجال مع تنس السيدات في كيان واحد؟”.

وأضاف النجم السويسري البالغ 38 عاما قائلا: “لا أتحدث عن دمج البطولات داخل الملعب، بل دمج الكيانين (اتحاد اللاعبين واتحاد اللاعبات) المسؤولين عن تنظيم بطولات المحترفين للرجال والسيدات”.

وتوقف موسم كرة المضرب (التنس) في مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا، وسيستمر ذلك حتى منتصف يوليو القادم على الأقل، وسط معاناة كبيرة للاعبين الذين يعتمدون فقط على مكافآت البطولات للعيش.

ويتعاون اتحاد اللاعبين مع اتحاد اللاعبات والاتحاد الدولي للتنس، إلى جانب منظمي البطولات الأربع الكبرى، لتدشين صندوق لمساعدة اللاعبين في الدرجات الأدنى والمتأثرين بتوقف المسابقات.

المصدر: رويترز