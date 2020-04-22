ليبيا – أعلنت اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا بنغازي اليوم الأربعاء تمديد قرار حظر التجول ومنع التنقل بين المدن طيلة شهر رمضان المبارك الذي يحل بنهاية الأسبوع الجاري،وذلك ضمن إجراءات احترازية تتخذها لمنع انتشار وباء “كوفيد-19” في البلاد.

اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا وفي مؤتمر صحفي عقدته في مدينة بنغازي قالت: “يمدد قرار حظر التجول ومنع التنقل بين المدن الليبية التي تخضع لسيطرة الجيش الوطني الليبي طيلة شهر رمضان على أن يبدأ حظر التجول من الساعة السادسة مساءً حتى الساعة السادسة صباحاً”.،وفقاً لما نقلته وكالة “سبوتنيك”الروسية.

وأشارت اللجنة إلى استمرار تعليق الدراسة وإغلاق المساجد ودور العبادة والمطاعم والمقاهي وصالونات الحلاقة الرجالية والنسائية ومنع إقامة دوريات كرة القدم الشعبية التي تقام كل عام خلال شهر رمضان لافتة إلى أن هذه القرارات قد تتغير في أي وقت وفقاً لمتغيرات الوضع الوبائي.

كما دعت المواطنين إلى الالتزام التلقائي بالتعليمات الصادرة،مؤكدةً أن ما تتخذه اللجنة من إجراءات احترازية لا يمكن أن تنجح دون التزام المواطن وشعوره بالمسؤولية تجاه أهله ومجتمعه.

اللجنة أكدت على أنه ستنطلق حملات مكثفة من الأجهزة الأمنية على التجار الذين رفعوا الأسعار وسيتم سحب بضاعتهم وتوزيعها على الناس مجاناً خلال شهر رمضان.