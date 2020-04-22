إيران – اكد وزير النفط الإيراني، بيجن زنغنة، اليوم الأربعاء، أن منظمة “أوبك” لا يمكنها بمفردها حل المشكلة التي تواجهها أسواق النفط، مؤكدا على أهمية تعاون الدول المنتجة الأخرى.

وكدليل على صعوبة الوضع في أسواق النفط، قال الوزير الإيراني، إن الطلب على النفط الخام تراجع بواقع 11 مليون برميل يوميا منذ مطلع الشهر الجاري.

وأضاف زنغنة: “السوق سوف تستقر تدريجيا إذا جرى احترام خفض إنتاج النفط من جانب جميع الدول المنتجة.. التعاون ضروري في ظل هذه الظروف”.

وتسعى مجموعة “أوبك+”، مع دول أخرى تضخ النفط، بما في ذلك الولايات المتحدة، لخفض الإمدادات بنحو 20 مليون برميل يوميا.

ورغم أن إيران عضو في منظمة “أوبك”، إلا أنها، إلى جانب فنزويلا وليبيا، مستثناة من تخفيضات الإنتاج لظروفها الخاصة.

وعلى صعيد أخر تشير بعض التقديرات إلى أن توقف الصناعة ووسائل النقل قد أدى إلى تراجع الطلب العالمي على النفط بمقدار 30-40 مليون برميل يوميا.

المصدر: RT + وكالات