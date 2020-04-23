ليبيا – قال الدبلوماسي السابق رمضان البحباح إن المبعوثين السابقين إلى ليبيا فشلوا في تحقيق أهدافهم نتيجة للصراع الدولي بين الدول الفاعلة في الأزمة وهو ما أكده المبعوث السابق غسان سلامة.

البحباح لفت في تصريح خاص لوكالة “سبوتنيك” الروسية إلى أن تأخير إعلان اسم جديد للبعثة الأممية يأتي في إطار الترتيبات والتفاهمات الدولية حول المشكلة الليبية بما يلبي مصالح تلك الدول.

وشدد على أن المبعوثين الأمميين لن يجدوا حلاً للأزمة الليبية وسيأتي الحل عندما تبتعد كل الأطراف عن الشأن الليبي سيتم الحل تلقائيا لأن الشعب الليبي لا توجد فيه طائفية أو صراع اجتماعي.

الدبلوماسي السابق أوضح أن اسم المبعوث الجديد لا توجد مشكلة عليه بل على التفاهمات بين الدول لأن المبعوث الأممي في النهاية يحقق ما يتم الاتفاق عليه بين الدول الكبرى ودائما ما يقعون نتيجة تصادم الدول المتداخلة في الشأن الليبي.