ليبيا – وجه مفتي المؤتمر العام المعزول من قبل مجلس النواب الصادق الغرياني المدرج على قائمة الارهاب بدول الخليج ومصر حديثه لمسلحي الوفاق المتواجدين في المحاور داعياً إياهم بعدم التفريط في حقوقهم وإستمرار القتال وأيديهم على الزناد.

الغرياني قال خلال استضافته عبر برنامج “الإسلام والحياة” الذي يذاع على قناة “التناصح” أمس الأربعاء وتابعتها صحيفة المرصد إن المتواجدين بالمحاور هم أولى الأشخاص بالتقدير ومنحهم الفرصة ليبينوا ما هو الواجب الذي ينبغي على الجميع القيام به لدعمهم والوقوف معهم.

وأضاف:” أطلب من يعنيهم الأمر بالتحدث فهناك أشخاص يتكلمون من المكاتب ويصفون أن كل شيء تمام وأحياناً قد تكون مضللة كالقول بأنه لا يوجد عدالة في التوزيع وأن هناك محاور تحتاج لدعم ينبغي وعلينا أن لا نغفل ذلك، المسؤولين بشكل مباشر وهم أمراء المناطق كالمنطقة الوسطى وطرابلس والمنطقة الغربية من منهم يزور المحاور التابعه له لأنها في أعناقكم ورقابكم إن كان يموت شخص بسبب إهمال أو نقص ذخيرة أو تموين وفوضى وعدم عدالة في التوزيع سيكون هذا في رقبة امراء المحاور”.

وأكد على أن هناك تقصير من أمراء المناطق في واجباتهم تجاه المحاور بدليل شكوى من في المحاور بأن أمراء المناطق لا يزوروا المناطق المسؤولين عنهم ولا يعرفونهم ليبلغوهم شكواهم واحتياجاتهم ووجود عدم عدالة في التوزيع.

كما استطرد حديثه:”على المحاور أن لا يسكتوا عن حقوقهم واللوم عليهم ويجب أن يكون لهم من يمثلهم ويبين الحقائق حتى تقف الجبهات بصورة صحيحة، قوة الردع عندها مسجونين من مدة طويلة وقلنا للحكومة أن تبحث في قضاياهم ومن هو بريء يخرج لعائلته لماذا السبب في القسوة هذه ؟ من خرج من الردع في الإسبوع الماضي ذهبوا فوراً للجبهات للقتال ومنهم من إستشهد لماذا يحبس أمثالهم دون ذنب، لا بد على المقاتلين ومن هم في الجبهات أن يعتنوا بها ولا يتركوا الكلام فقط للسياسين”.