ليبيا – أكدت القيادة العامة للجيش في بيان لها اليوم الخميس أن الغزاة الأترك وعن طريق عملائهم الخونة في ما يعرف بحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج تبث إشاعات مفادها استخدام الجيش للغازات السامة في محور صلاح الدين.

القيادة العامة نوّهت في بيانها الذي تلقت المرصد نسخة منه أنه وبعد تحليل أهداف هذه الإشاعات الخبيثة أتضح أن العصابات الإرهابية تبحث عن حجة لاقناع الرأي العام بتدخل القوات الجوية التركية بالطائرات المقاتلة وكذلك لإستخدام الغازات السامة لإستهداف مواقع القوات المسلحة.

وطالبت كل من له علاقة بالأزمة الليبية وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بمراقبة ذلك عن كثب، مؤكدة أنها على استعداد لإجراء تحقيق دولي بالخصوص.

القيادة العامة إختتمت بيانها:” مثل هكذا اشاعات وأكاذيب استعملتها تركيا سابقا في سوريا لتشويه الجيش العربي السوري وإيهام المجتمع الدولي للتغطية عن التدخل في التركي الخبيث في القضايا العربية”.