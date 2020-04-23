ليبيا – قال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب فتحي المريمي إن استمرار الاعتداء التركي على ليبيا عرقل الوصول إلى حلول سياسية؛ لأن تركيا تدعم الجماعات الإرهابية وقادة الإرهاب المطلوبين دولياً وتحديداً المرتزقة السوريين بالأسلحة والذخائر والآليات الثقيلة والطيران المسير وبالضباط والخبراء الأتراك.

المريمي أشار في تصريحات لصحيفة “الاتحاد”الاماراتية إلى أن الدعم التركي للميليشيات المسلحة أدى إلى خرق الهدنة المقررة وما تم الاتفاق عليه في مؤتمر برلين.

ودعا الأمم المتحدة والجامعة العربية والاتحاد الأفريقي إلى إرغام تركيا على وقف تدخلها العسكري في ليبيا، مشيراً إلى رفض القبائل الليبية للتدخل التركي في البلاد ودعم القبائل للجيش بقيادة المشير خليفة حفتر.