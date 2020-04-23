ليبيا – عقد رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح اجتماعاً موسعاً ومطولاً أمس الأربعاء بمكتبه في مدينة القبة برؤساء اللجان الدائمة بمجلس النواب .

المتحدث الرسمي لمجلس النواب عبد الله بليحق قال وفقاً للموقع الرسمي التابع للمجلس إن الاجتماع قد تناول تطورات الأوضاع في البلاد في ظل هذه الظروف الطارئة التي تمر بها البلاد والعالم نتيجة انتشار جائحة كورونا .

وقال “بليحق”: ” استمع رئيس مجلس النواب لرؤساء اللجان الدائمة بالمجلس ومتابعتهم لتطورات الأوضاع من كافة النواحي، في مقدمتها الوضع الصحي في البلاد وكذلك الأوضاع الاقتصادية وكل ما يمس المواطن في ظل هذه الظروف الطارئة والاستثنائية التي تمر بالبلاد وكذلك العالم والتأكيد على توفر السلع والأدوية وكل احتياجات المواطن في هذه الظروف الراهنة”.

وأضاف المتحدث الرسمي لمجلس النواب بأن الاجتماع قد خلص إلى ضرورة التأكيد على الأجهزة التنفيذية والحكومة الليبية بتوفير مخزون كاف من السلع التموينية وكذلك المواد الغذائية والأدوية وكل ما يحتاجه المواطن، خاصة بأن الأوضاع الاقتصادية على مستوى العالم تمر بضائقة كبيرة .

وقال: ” في اجتماع اليوم تم التأكيد على اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا ومطالبتها بالتعجيل في إجراءات عودة الليبيين العالقين في مختلف الدول مع ضرورة التأكيد على الالتزام بالإجراءات المتبعة وفقاً للآراء الطبية والمختصين والاستشاريين في هذا الخصوص وتقديم كافة الخدمات لهم فترة بقائهم خارج البلاد”.

بليحق أوضح أنه تم التأكيد في الاجتماع على الانعقاد وبشكل مستمر للجان النوعية بمجلس النواب خلال هذه الفترة في ظل الظروف الراهنة ونتيجة عدم انعقاد مجلس النواب خلال هذه الفترة على أن يكون هناك تواصل مستمر بين اللجان النوعية ورئاسة مجلس النواب لمتابعة تطورات الأوضاع يوم بيوم بالإضافة على تأكيد دور اللجان النوعية في متابعة ورقابة الأجهزة التنفيذية في الدولة .

وفي ظل الأوضاع السياسية التي تشهد توقف منذ فترة فيما يخص الشأن الليبي أكد المتحدث الرسمي لمجلس النواب بأنه قد تم الاتفاق على توجيه دعوة للأمم المتحدة وكذلك المجتمع الدولي لضرورة تبني مبادرة بتشكيل مجلس رئاسي من رئيس ونائبين على أن يكون كل عضو من الأعضاء الثلاثة بالمجلس ممثلاً عن إقليم من أقاليم ليبيا التاريخية وأن يقوم كل إقليم بالتوافق على ممثلاً لهم في المجلس الرئاسي ويكون هنالك حكومة وحدة وطنية يسمى رئيسها من غير أعضاء المجلس الرئاسي.

وأكد المتحدث الرسمي لمجلس النواب على أنه قد تم تخويل رئيس مجلس النواب في الاجتماع بتشكيل لجنة استشارية اقتصادية من الخبراء المختصين في مجال الاقتصاد وذلك لمتابعة تطورات الاوضاع الاقتصادية في الفترة القادمة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم والتوقعات بسوء الاوضاع نتيجة الركود الاقتصادي من أجل تقييم الاوضاع أولا بأول وانعكاسها على ليبيا.