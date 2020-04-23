الولايات المتحدة – صعدت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الخميس بشكل ملحوظ بعد خسائر فادحة تكبدتها في وقت سابق من الأسبوع الجاري.

وبحلول الساعة 07:28 بتوقيت موسكو، جرى تداول العقود الآجلة لمزيج “برنت” عند مستوى 22.24 دولار للبرميل بارتفاع نسبته 9.28% عن سعر التسوية السابق.

فيما تم تداول عقود الخام الأمريكي الآجلة عند 15.39 دولار للبرميل، بزيادة نسبتها 11.54% عن سعر الإغلاق السابق.

وهوت عقود الخام الأمريكي لشهر مايو الاثنين الماضي دون مستوى الصفر، حيث بلغت 40.32 (سالب) دولار للبرميل، أي البائع مستعد أن يدفع للمشتري لقاء أن يأخذ كميات النفط المذكورة في عقد شهر مايو.

أما الأربعاء فقد انخفضت عقود “برنت” دون مستوى الـ16 دولارا للبرميل مسجلة أدنى مستوى منذ العام 1999.

وتشهد سوق النفط تقلبات حادة في ظل تراجع الطلب العالمي على الخام بسبب جائحة كورونا والإجراءات التي تم اتخاذها للحد من انتشار الفيروس، حيث تراجعت الأنشطة الاقتصادية في العديد من بلدان العالم، بالإضافة لذلك امتلاءت مستوعات الخام العالمية بالنفط بشكل شبه كامل.

وفي ظل هذه التقلبات خفضت وكالة الطاقة الدولية ومنظمة “أوبك” توقعاتها للطلب العالمي على النفط العالم الجاري.

ولدعم الأسواق اتفقت دول مجموعة “أوبك+” على خفض إنتاج المجموعة بواقع 9.7 مليون برميل يوميا في مايو ويونيو من العام الجاري، على أن تقلص التخفيضات في النصف الثاني من 2020 وحتى أبريل 2022.

المصدر: “نوفوستي”