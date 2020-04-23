الولايات المتحدة – سجل عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات الحصول على إعانة البطالة رقما قياسيا بلغ 26 مليونا، خلال الأسابيع الخمسة الماضية.

وقالت وزارة العمل الأمريكية اليوم الخميس، إن عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة بلغ 4.427 مليون شخص الأسبوع الماضي، انخفاضا من الرقم الذي تم تسجيله في الأسبوع الأسبق.

وبذلك بلغ عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات الحصول على إعانة البطالة رقما قياسيا قدره 26 مليونا خلال الأسابيع الخمسة الماضية.

وعلى الرغم من أن طلبات إعانة البطالة تظل مرتفعة جدا، فإن بيانات الأسبوع الماضي تمثل انخفاضا للأسبوع الثالث على التوالي، مما يثير الآمال بأن الأسوأ ربما انتهى.

وعلى صعيد متصل ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية اليوم الخميس، بعد صدور بيانات البطالة على أمل أن تكون سوق العمل قد تجاوزت أشد تداعيات جائحة فيروس كورونا.

وصعد مؤشر “داو جونز الصناعي” في مستهل التعاملات بنسبة 0.29% إلى 23543.09 نقطة، وزاد المؤشر “ستاندرد آند بورز 500” بنسبة 0.40% مسجلا 2810.42 نقطة، وارتفع المؤشر “ناسداك المجمع” بنسبة 0.39% إلى 8528.84 نقطة.

المصدر: “رويترز”