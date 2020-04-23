ليبيا – أعلنت وزارة الصحة بالحكومة الليبية أمس الاربعاء عن خروج الحالة الصفرية الاولي واسرته من المخالطين بمدينة بنغازي من مركز العزل السريري الطبي بمستشفى الهواري العام التي تحولت نتائج تحاليلها من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية.

وزارة الصحة أوضحت بحسب المكتب الإعلامي التابع لها أن مدير ادارة الموارد البشرية بالوزارة ومدير ادارة التفتيش بالوزارة ومدير ادارة المشروعات والناطق الرسمي بوزارة الصحة شاركوا في الاحتفالية التي اقيمت للحالة الصفرية الاولي واسرته في مدينة بنغازي وذلك بناء علي تعليمات وزير الصحة الدكتور سعد عقوب للاطمئنان علي صحتهم بعد تعافيهم من فيروس كورونا المستجد وخروجهم من مستشفى العزل السريري الطبي إثر تأكيد تحاليل العينات المسحوبة منهم شفاءهم التام من الفيروس مع التقيد في بروتكول المتابعة للأشخاص الذين يتم تعافيهم من الفيروس.

وناشدت وزارة الصحة المواطنين الالتزام بتعليمات اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا بشأن تطبيق حظر التجوال و إلغاء التجمعات وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى .

كما أكدت على أن ليبيا مستعدة بشكل كامل لمواجهة الفيروس وقادرة على كشف الحالات وعزلها ومعالجة الأعراض والدليل على ذلك أنه منذ الإعلان عن ظهور إصابات فى ليبيا اتخذت الدولة موقفاً سريعاً من خلال إجراءات احترازية وتدريب الكوادر الطبية والتوعية في وسائل الإعلام بخطورة الفيروس وكيفية التعامل معه بجانب استخدام طريقة الترصّد الفعّال مما ساعد في السيطرة على الموقف واكتشاف الحالات وهو ما عكس قوة الدولة في التعامل مع الأزمة لمنع انتشار الفيروس داخل المجتمع الليبي .

وبعث وزير الصحة في رسالة طمأنينة إلى أهالي المصابين وحالات الاشتباه بفيروس كورونا في مراكز الحجز الصحي والعزل السريري الطبي، مؤكداً أنهم بحالة جيدة ويتم تقديم كل أوجه الرعاية الطبية والأدوية اللازمة لهم.

ومن جانبها قالت الحالة الصفرية الأولى بعد خروجها من مركز العزل السريري الطبي”الأمر لم يكن عناية طبية ممتازة فقط بل وجدت معاملة انسانية متميزة من كل الطاقم الطبي بالمركز والآن أنا في غاية السرور أن أخرج إلى الشمس وأنا في غاية الامتنان للطاقم الطبي وللمستشفى”.

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