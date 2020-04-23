ألمانيا – انضم نادي بايرن ميونخ لسباق التعاقد مع أحد مواهب الدوري الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

نادي البافاري بات آخر المنضمين لسباق التعاقد مع فيران توريس، مهاجم فالنسيا، هذا الصيف.

وأشارت الصحيفة إلى رغبة عدة أندية في ضم صاحب الـ20 عامًا، على رأسها ريال مدريد وبرشلونة، بالإضافة إلى بوروسيا دورتموند، الذي يسعى لضمه لخلافة جادون سانشو حال رحيله.

وأبدى بايرن استعداده للتقدم بعرض رسمي يتراوح بين 40 و60 مليون يورو، للظفر بتوقيع المهاجم الإسباني الشاب، إلى جانب منحه راتبًا سنويًا يبلغ 3.5 مليون يورو.

ويرتبط توريس بعقد مع الخفافيش، ينتهي في صيف عام 2021، مما قد يجبر ناديه على بيعه بنهاية الموسم الحالي.

ويحتاج بايرن ميونخ للتعاقد مع جناح أيمن في الموسم المقبل، ليصبح توريس أحد الخيارات المتاحة أمامه، إلى جانب ليروي ساني، نجم مانشستر سيتي.

وكالات