إسبانيا – أكد تقرير صحفي إسباني، اليوم الخميس، أن برشلونة حسم موقفه بشأن التعاقد مع نجم أتلتيكو مدريد، خلال الصيف المقبل.

ووفقًا لصحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن برشلونة توصل لاتفاق مع أتلتيكو في شهر أكتوبر/ تشرين أول بأن يكون للنادي الكتالوني أفضلية التعاقد مع 6 من لاعبي الروخيبلانكوس، من أبرزهم ساؤول نيجويز.

وأشارت إلى أن برشلونة دفع لأتلتيكو 15 مليون يورو، كي يصبح له الحق في مطابقة أي عرض يقدم لساؤول.

وقالت إن اللاعب الإسباني يحظى حاليًا باهتمام من قبل قطبي مدينة مانشستر، رغم أن رد أتلتيكو بأن من يريد ساؤول عليه تفعيل الشرط الجزائي (150 مليون يورو).

وأضافت أن برشلونة لا ينوي استغلال اتفاقه مع أتلتيكو لضم ساؤول، لأن أولويات البارسا حاليًا تتمثل في نيمار دا سيلفا (باريس سان جيرمان) ولاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان)، ثم يأتي فابيان رويز (نابولي).

وأتمت الصحيفة تقريرها بتأكيد أن أتلتيكو ملزم بالاتصال ببرشلونة وإبلاغه خلال فترة قصيرة بأي عرض لساؤول، كي يقوم النادي الكتالوني بمطابقته أو تحسينه.

وكالات