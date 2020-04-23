ليبيا – أصدرت وزارة مالية الوفاق بيان بشأن واقعة حبس موظف بوزارة المالية على ذمة التحقيق من قبل جهة غير مختصة ولائياً بالتحقيق في الوقائع المسندة للموظف.

وزارة المالية استنكرت واستهجنت في بيان لها ما تعرضت له حسن الدعيسي رئيس اللجنة الدائمة لترشيد مرتبات الجهات العامة من ممارسات خارج إطار القانون من قبل أعضاء النيابة بمكتب المدعي العام العسكري حيث سبق لبعض أعضاء النيابة بمكتب المدعي العام العسكري التقدم بطلبات إلى وزارة المالية بهدف معاملتهم مالياً بذات المعاملة المالية لأعضاء الهئيات القضائية.

وأشارت الوزارة إلى أنها تعاملت مع هذه الطلبات بشكل مهني وفقاً لما يتوافق والتشريعات النافذة وذالك بعرض الموضوع على اللجنة المالية الدائمة بالوزارة والتي انتهت الى الاستجابة للمطالبة وفقاً لما انتهى إليه الرأي القانوني التى تضمنته فتوى إدارة القانون بالمجلس الأعلى للقضاء على أن يتم إدراج مرتباتهم بالترتيبات المالية للعام المالي 2020.

وجاء في نص البيان:” إلا أنه وفقاً لأحكام الاتفاق السياسي التى تنظم إصدار الترتيبات المالية انتهت المشاورات التي قام بها المجلس الرئاسي دراسة مشروع الترتيبات المالية لأقرار تخفيضات على أبواب الميزانية المقترحة كافة وعلى رأسها الباب الأول المرتبات وما في حكمها ولعدم توافر التغطية المالية اللازمة حالت دون تنفيذ الزيادة المقترحة لمرتبات أعضاء النيابة بمكتب المدعى العام العسكري غير أن بعض أعضاء المكتب لم يرتضوا القبول بهذه النتيجة التى كانت خارجة عن إرادة وزارة المالية ولجئو لأستخدام سلطتهم الوظيفية و وجهوا استدعاء لحسن الدعيسي أكثر من مرة ومارسوا عليه ضغوطات لا تتناسب مع عمر الرجل ولا مع وظيفته كونه موظف عام مناط بتطبيق القانون”.

كما أضافت”أخيراً أصدرو بحقه أمر بالحبس الاحتياطي بتاريخ 21/ 4/ 2020 دون مراعاة لقواعد الاختصاص التى تعدّ من بديهيات عمل النيابة فحسن الدعيسي موظف عام تحكم تصرفاته القوانين والنظم المنظمة لعمل الهيئات والمؤسسات المدنية وإذ ما أفترضنا جدلاً وجود أي تجاوز من قبله أو أنه ارتكب فعلاً معاقب عليه قانوناً فإن الإختصاص بتحقيق الوقائع المتصلة بعمله تعد من المسائل الداخلة في اختصاص النيابة العامة اختصاصاً مانعاً ولا يوجد إجرائياً أي نص قانوني يجيز لمكتب المدعي العام العسكري التحقيق في الوقائع المسندة إليه”.

وأكدت وزارة المالية على أن الأسلوب الذي اتبع من قبل بعض أعضاء مكتب المدعي العام العسكري يسيء إلى هذه المؤسسة ذات الاختصاص القضائي بفقدهم على الشرعية الإجرائية وتجاهلها بشكل مس الحقوق والحريات.

وجددت وزارة المالية بحكومة الوفاق استنكارها مثل هذه الضغوطات الخارجة عن القانون، موجهةً نداء للمستشار رئيس المجلس الأعلى للقضاء والقائم بأعمال النائب العام بإعتباره صاحب الحق الأصيل في تحريك الدعوى الجنائية لحماية الموظفين العاملين بالمؤسسات المدنية وأن تغل يد مكتب المدعي العسكري العام باتجاه المؤسسات المدنية والتي لا ترتبط بأي شكل من الأشكال بالمؤسسات العسكرية.