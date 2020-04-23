ليبيا – ناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في اتصال هاتفي أمس الأربعاء الوضع في سوريا وليبيا وتنسيق الجهود لمكافحة وباء فيروس كورونا المستجد.

بوتين وميركل شددا بحسب وكالة “سبوتنيك” الروسية على أهمية التنسيق الوثيق للجهود الدولية في مكافحة فيروس كورونا المستجد بمشاركة منظمة الصحة العالمية،وفقاً لبيان للكرملين.

وجاء في البيان:”تم إيلاء اهتمام خاص لمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد وتم تأكيد أهمية التنسيق الوثيق للجهود الدولية في هذا الاتجاه مع المشاركة النشطة لمنظمة الصحة العالمية”.

وأضاف البيان:”بالإضافة إلى ذلك أثيرت القضايا المتعلقة بتطور الوضع في سوريا وليبيا وكذلك الوضع الحالي في سوق النفط العالمية”.