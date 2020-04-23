ليبيا – أكد وزير الداخلية بالحكومة الليبية المستشار ابراهيم بوشناف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا على أن البلاد تقترب من زوال إعلان الخطر وأن أيام صعبة مضت نال فيها من البعض جزاء سنمار وكاد أن يُصيبهم من آخرين ما أصاب مجير أم عامر.

المستشار بوشناف قال بحسب المكتب الاعلامي التابع للوزارة “غير أننا لم نُبالي ولم يفت من عضدنا مضينا إلى هدفنا في صد الوباء والبلاء مدفوعين بِثقة شعبنا الكريم وفقنا حيناً ورأى البعض أننا أخفقنا أحياناً تقاربنا ثم ابتعدنا وتقاربنا تارةً أخرى، اللجنة المركزية واللجنة الاستشارية التي وجدنا فيها العون والسند، لم نتقرب أو نبتعد لأهداف أو مبتغيات لذواتنا أو ذويّ قربانا بل كان هدفنا الوصٌول إلى مُستقرٍ آمن لمن وثقوا فينا”.

وأضاف :” لم نَصل إلى هذه النتيجة التي نراها مرضية وحدنا، كُنا محل متابعة من رؤسائنا، وكانوا ومازالوا يتابعون ويوجهون ويذللون الصعِاب وأيضاً مرؤوسينا من رجال الأمن وعضيدهم الجيش الليبي العظيم الذين نفذوا واجباتهم باحترافية وبلا تردد ودون كلل، تحملوا نقدنا ومتابعتنا فيما صدر لهم من تعليمات حتى كاد أن يحدث خلل في ميزان الثواب والعقاب، فليس في أيدينا ما نكافئهم به إلا أن نجزل لهم الشكر العميق والعرفان الجميل فقد أثبتنا بهم أننا دولة لها أدوات قائمة وفعالة”.

كما وجه تحية واجبة للجيش الأبيض من الأطقم الطبية والطبية مساعدة والإداريين ممن اقتحموا الخطر غير هيابين وللشعب الليبي الذي أدرك خطورة ما يتهدده فكان مستجيباً ومعاضداً كما هو دائم.

وأشار إلى أنه يطمئن وفي ذات الوقت يحذر بأنه ليست هناك قياسات موثوقة حتى الآن في كل الدول التي أصابها الوباء الأمر يحتّم أن يتم الالتزام تماماً بكل ما يصدر عن اللجنة الاستشارية من تعليمات.