إسبانيا – اكد السكرتير العام لمنظمة السياحة العالمية زوراب بولوليكشفيلي، إن إيرادات السياحة الدولية، قد تتقلص بواقع 500 مليار دولار هذا العام، متأثرة بجائحة كورونا.

وأضاف في حيث لوكالة “تاس”، أن “الأزمة المرتبطة بجائحة COVID-19 تسببت فجأة وبشكل غير متوقع بتداعيات سلبية على تدفق السياح الأجانب في العالم”.

ولفت إلى أن عدد المسافرين حول العالم وصل عام 2019 إلى 1.5 مليار مسافر، لكن هذا المؤشر قد يتراجع في عام 2020 بنسبة 30%.

وأكد بولوليكاشفيلي أن “هذا يمكن أن يؤدي إلى انخفاض عائدات السياحة بـ500 مليار دولار وخسارة ملايين الوظائف وفرص العمل”.

وقال: “لا يزال من الممكن تخفيف آثار الأزمة، إذا اتخذت الحكومات إجراءات حازمة وحاسمة لحماية الوظائف في قطاع السياحة، وأعطي قطاعنا الأولوية في جهود استعادة الاقتصاد”.

وأضاف: “تفيد دراساتنا، بأن 96% من البلدان فرضت قيود سفر كاملة أو جزئية منذ بداية الوباء… يجب أن ندرك أيضا أن جائحة COVID-19 ستلحق الضرر بالأعمال الصغيرة، إذ أن 80% من الشركات العاملة في قطاع السياحة، هي شركات صغيرة ومتوسطة”.

وتابع: “هذا يعرض سبل عيش الكثير من الأفراد وعائلاتهم للخطر”، مشددا على ضرورة مساعدة السياحة على العودة إلى النمو مرة أخرى.

المصدر: “تاس”