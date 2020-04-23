ليبيا – اعتبر القيادي في حزب التيار الشعبي التونسي محسن النابتي أن كل ما له علاقة بتركيا بات يُثير الشكوك والريبة نظرا للتعاطي الغامض والمُرتبك للمسؤولين التونسيين وتضارب المعطيات بين ما يُنشر عن هذه الاتصالات في تركيا وتونس”.

النابتي وفي تصريح لصحيفة “العرب” اللندنية أمس الأربعاء قال إن هذه الاتصالات لا تخرج عن دائرة التدخل التركي في المنطقة ومحاولة فرض الأجندة التركية على تونس في ظل ارتباك السياسة الخارجية التونسية في علاقة بالملفات المشتركة مع أنقرة وخاصة منها الملف الليبي والسوري حيث يفرض حلفاء تركيا منهم حركة النهضة الإخوانية.

وتساءل القيادي في التيار الشعبي :”كيف يجري اتصال هاتفي بين وزيري الدفاع التونسي والتركي يتم كشفه عبر الإعلام التركي ولا يتم إخطار الإعلام التونسي به؟”،مشددا على أن تونس مطالبة اليوم بتوضيح حدود تعاونها مع تركيا في الملفات الإقليمية لأن استمرار هذا الوضع المُريب يشكل خطرا على مصالح تونس الإقليمية وعلاقاتها خاصة في الوطن العربي.

ووصف النابتي الموقف التونسي تُجاه الملف الليبي بـ”المُريب” وذلك منذ الإعلان عن الاتفاقية العسكرية والأمنية بين تركيا وحكومة فائز السراج بالإضافة إلى زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى تونس وما رافقها من جدل دون أن يستبعد أن يكون الاتصال الهاتفي له علاقة بتفجر الأوضاع في غرب ليبيا جراء الدعم التركي للميليشيات وأزمة التونسيين العالقين في ليبيا والتخوفات التونسية من تسرب الإرهابيين إليها.