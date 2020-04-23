حكومة البحرين تمدد إجراءات العزل العام حتى 7 مايو

حكومة البحرين تمدد إجراءات العزل العام حتى 7 مايو

البحرين – أعلنت الحكومة البحرينية، امس تمديد إجراءات العزل العام في المملكة من 23 أبريل حتى 7 مايو المقبل، وذلك على خلفية جائحة فيروس كورونا.

وأكدت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة البحرينية، حسب بيان نشرته وكالة “بنا” الرسمية، إن هذه الخطوة تأتي تنفيذا لقرارات اللجنة التنسيقية وتماشيا مع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا COVID-19 وبناء على توصيات الفريق الوطني الطبي.

وأوضحت الوزارة أن القرار يشمل الاستمرار في إغلاق “دور السينما وكل صالات العرض التابعة لها، والمراكز الرياضية الخاصة وصالات التربية البدنية الخاصة وبرك السباحة الخاصة والألعاب الترفيهية الخاصة.

كما تشمل هذه الإجراءات “اقتصار أنشطة جميع المطاعم والمرافق السياحية وأماكن تقديم الأطعمة على الطلبات الخارجية والتوصيل، والاستمرار في وقف بعض الإجراءات والخدمات الصحية غير الطارئة بالمؤسسات الصحية الخاصة، وتخصيص أول ساعة من فتح محلات الأغذية والتموين لكبار السن والنساء الحوامل فقط لتقليل المخالطة”.

ويقضي القرار بالاستمرار “في إلزام كافة المواطنين والمقيمين بارتداء الأقنعة وكمامات الوجه في الأماكن العامة”.

وسجلت البحرين حتى مساء اليوم الأربعاء 2009 حالات مؤكدة للإصابة بفيروس كورونا المستجد بينها 7 حالات وفاة.

المصدر: بنا + وكالات