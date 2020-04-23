سويسرا – أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “اليويفا” بعد اجتماع اللجنة التنفيذية اليوم الخميس، المحافظة على تسمية بطولة الأمم الأوروبية المقبلة “يورو 2020” رغم تأجيلها إلى العام المقبل.

وأوضح الاتحاد الأوروبي، أنه بعد مراجعة داخلية شاملة، وعقد مناقشات مع الشركاء، قررت اللجنة التنفيذية أن البطولة ستحتفظ باسمها “يورو 2020” للحفاظ على الجوهر الأصلي للبطولة، واحتفالا بالذكرى الـ60 لانطلاق اليورو (1960 – 2020).

وأضاف “اليويفا”: “من المفيد أن نتذكر كيف اجتمعت كل عائلة كرة القدم، للتعامل مع الظروف الاستثنائية الناتجة عن فيروس كورونا، والأوقات الصعبة التي مرت على أوروبا والعالم في عام 2020”.

وسيقام “يورو 2020” صيف 2021 بالفترة بين 11 يونيو و11 يوليو.

وكان من المقرر إقامة النسخة الـ16 لبطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم في الفترة بين 12 يونيو و12 يوليو عام 2020، على ملاعب 12 مدينة في 12 دولة أوروبية لأول مرة في تاريخ المسابقة، احتفالا بالذكرى الـ60 لانطلاق البطولة.

كما أعلن “اليويفا” أنه سيوفر للأندية الأوروبية بشكل فوري ما يقرب من 70 مليون يورو (5.75 مليون دولار) لسماحها للاعبيها بالمشاركة في تصفيات “يورو 2020”.

وذكر الاتحاد القاري أن 676 ناديا ستحصل اتحاداتهم الـ55 على مبالغ تتراوح بين 3200 يورو إلى 630 ألف يورو لمساهمتهم في تصفيات “يورو 2020” ودوري أمم أوروبا خلال الفترة من 2018 إلى 2020.

المصدر: uefa.com