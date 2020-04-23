السعودية – وافق المكتب الكوري للملكية الفكرية على تقديم الدعم للهيئة السعودية للملكية الفكرية لإنشاء البوابة الإلكترونية السعودية لتبادل المعلومات عن براءات الاختراع الخاصة بفيروس كورونا.

وخلال اجتماع عبر الفيديو، طلب عبد العزيز السويلم، الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية، من بارك وون جو، رئيس المكتب الكوري، تبادل المعلومات من أجل إنشاء البوابة الإلكترونية السعودية المتخصصة لتبادل المعلومات عن براءات الاختراع الخاصة بكورونا التي تطبق عليها الطريقة الكورية لتحليل المعلومات عن براءات الاختراع.

ووعد بارك بتقديم الدعم اللازم، مثل طريقة استخراج المعلومات المتعلقة بالبراءات وتحليلها.

كما اتفق الجانبان على إرسال 3 أو 4 خبراء كوريين بمجال براءات الاختراع والعلامات التجارية إلى المملكة العربية السعودية في أقرب وقت ممكن عقب انتهاء أزمة فيروس كورونا الراهنة.

ووقع الجانبان أيضا مذكرة تفاهم عبر تقنية الاتصال بالفيديو بغرض تبادل البيانات المتعلقة ببراءات الاختراع والعلامات التجارية والتصميم.

المصدر: “يونهاب”