ليبيا – نظم مركز الأبحاث الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التركي (سيتا) ندوة عن تطورات الساحة الليبية في الفترة الأخيرة والدعم العسكري التركي لحكومة الوفاق الوطني.

وبحسب وكالة “الأناضول” التركية شارك في الندوة عبر تقنية الاتصال المرئي الباحثان في المركز إمراه كاكيللي ونبهات تانري وردي لتقييم آخر المستجدات في ليبيا والسيناريوهات المحتملة في الفترة القادمة.

ومن جتهتها، شدّدت تانري وردي على أهمية مذكرة التفاهم الأمني والعسكري التي وقعتها تركيا مع فائز السراج في إسطنبول أواخر العام الماضي في ظل تغير موازين القوى في هذا البلد العربي حسب زعمها.

وإدعت أن ليبيا تشهد اليوم لأول مرة منذ عام 2014 إمكانية حدوث تغير ميداني ملموس لصالح حكومة الوفاق في طرابلس وخاصة عقب الدعم العسكري التركي.

وبدوره، قال كاكيللي إن الاتفاق التركي الليبي زاد من قدرات حكومة الوفاق على الصعيد العسكري وساهم بتحقيقها التفوق العملياتي في الفترة الأخيرة ضد من وصفهم بـ”مليشيات خليفة حفتر” (القوات المسلحة الليبية).