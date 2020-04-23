مصر – أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المصرية، تصدير بيض المائدة الطازج إلى دولة البحرين للمرة الثانية، بواقع 1.08 مليون بيضة.

وذكر تقرير حكومي أن مصر نجحت في تصدير 3 حاويات جديدة تتضمن بيض المائدة إلى البحرية، وذلك بعد اعتماد المزرعة التي تم التصدير منها، وحصولها على التصاريح اللازمة.

وقالت منى محرز نائبة وزير الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة المصري، إن “المزرعة استوفت جميع الاشتراطات الوبائية واشتراطات الأمن الحيوي الموضوعة من قبل الهيئة العامة للخدمات البيطرية طبقا لمعايير المنظمة العالمية للصحة الحيوانية”.

وأكدت، أنه تتم متابعة المزارع وصحة الدواجن ومنتجاتها كل شهر من قبل لجان متخصصة، حيث يتم أخذ عينات من الدواجن والبيض الطازج لتحليلها في معهد بحوث صحة الحيوان، قبل السماح بتصديرها.

وأضافت، أن الوزارة تسعى لفتح أبواب التصدير إلى سائر الدول العربية، ليشمل فائض الإنتاج وتعزيز التعاون مع الدول العربية.

المصدر : RT