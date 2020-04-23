ليبيا – ناشد الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل جميع الأطراف بالعمل على وقف اطلاق نار في ليبيا والعودة إلى الحوار السياسي.

بوريل وفي مقال نشره أمس الأربعاء عبر موقع “بروكسل 2” الإخباري وفقاً لما نقلته وكالة “آكي” الإيطالية رأى أن على كل من يريدون السلام في ليبيا أن يدعموا عملية ايريني الأوروبية.

وأشار بوريل أن عملية ايريني الأوروبية والتي تهدف إلى مراقبة تنفيد قرار مجلس الأمن الدولي بحظر توريد السلاح لليبيا لا تمتلك حتى الآن الوسائل الكافية للبدء بعملها رغم إطلاقها رسمياً مطلع الشهر الجاري.

ووصف بوريل ما يجري في ليبيا بـ”حرب استنزاف” قد تؤدي إلى عرقلة عملية برلين وجهود الأمم المتحدة واللاعبين الدوليين ومنهم الاتحاد الأوروبي.

وتابع بوريل قائلاً:” في مواجهة الوضع في ليبيا تفهم الاتحاد الأوروبي أن عليه أن يتحمل جزءاً كبيراً من المسؤولية في حل الأزمة التي لا تزيد فقط من معاناة الليبيين بل تؤثر على الأمن والاستقرار في دول الجوار والساحل وأيضاً على مصالح الأوروبيين بالمعنى الواسع”.

وأعاد المسؤول الأوروبي التأكيد على أهمية وقف إطلاق نار فعلي للبدء بعملية مصالحة بين الليبيين، موضحاً أن وقف تدفق السلاح إلى ليبيا سيدفع باتجاه تعديل الحسابات الاستراتيجية للأطراف وتخفيض احتمالات الحل العسكري.

وأضاف بوريل:” يتعين علينا وقف تدفق السلاح لليبيا وخلق مساحة للعمل الدبلوماسي هذا هو الهدف الأساسي لعملية ايريني ”.

الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية طالب بوقف التدخل الأجنبي في ليبيا.