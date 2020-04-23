ليبيا – شارك عضو المجلس الرئاسي عن مدينة مصراتة أحمد معيتيق بما يعرف بـ”الملتقي الأول لحراك 19فبراير” أمس الأربعاء بحضور أعضاء المجلسان البلدي والعسكري مصراته والمسؤولين في المدينة والذي يهدف لتوحيد الجهود من أجل الخروج برؤية موحدة لمواجهة تحديات الوضع الراهن “السياسي والعسكري”.

الملتقى تم خلاله وفقاة للمكتب الاعلامي التابع لمعيتيق التأكيد على توحيد الجهود تمهيداً للشروع في انتخابات المجلس البلدي للمدينة وتقديم مقترح مساند للمجلس البلدي أطلق عليه “بيت الخبرة” يضم خبراء من مختلف القطاعات ليكون داعم للمجلس يساهم في وضع خطط علمية للنهوض بمرافق المدينة بمختلف المجالات.

وتم خلال الملتقى التأكيد على دعم الجبهات و مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والتداول السلمي للسلطة.