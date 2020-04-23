ليبيا – حذر عضو مجلس النواب التونسي مبروك كورشيد عن حزب “تحيا تونس” اليوم الخميس بلاده من مغبة التورط في المؤامرة التركية بليبيا.

خورشيد وخلال جلسة استماع برلمانية لوزير الخارجية التونسي نور الدين الري قال بحسب ما نقله موقع “العين الإخيارية” قال :”أنقرة هي مصدر الخراب وتأزيم الأوضاع في ليبيا والشرق الأوسط “،مؤكدا أن الدور التركي لم يساعد على إحلال السلام في المنطقة منذ ثماني سنوات.

واتهم النائب في كلمته النظام التركي بإرسال المرتزقة المسلحين لإراقة الدماء الليبية وتغذية الحرب الأهلية في المنطقة العربية إجمالا.

البرلماني التونسي إختتم بالقول:”حكومة فايز السراج فاقدة للشرعيةتضم ميليشيات مسلحة وإرهابية،داعيا الدبلوماسية التونسية إلى التعامل بعقلانية مع تطورات الوضع الليبي وعدم الانجرار وراء المؤامرة التركية.