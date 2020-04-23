ليبيا – بحث وزير الحكم المحلي الدكتور عادل الزايدي أمس الأربعاء بمدينة بنغازي احتياجات بلدية الجفرة وذلك خلال اجتماع عقده مع رئيس المجلس التسييري لبلدية الجفرة عبدالله الشيخ بشير وعضو المجلس التسييري للبلدية عتيق محمد حيدره.

الاجتماع تناول وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للحكومة احتياجات بلدية الكفرة وكيفية توفيرها من قبل الحكومة الليبية.

وناقش وزير الحكم المحلي احتياجات البلدية في كل من الطرق والمواصلات ومشكلة المياه والصرف الصحي وتكدس القمامة إضافة إلى مشاكل الوقود والغاز .

كما أكد الوزير العمل على حل كافة المختنقات بشكل عاجل بناء على تعليمات رئيس مجلس الوزراء عبدالله الثني.