ليبيا – دعت رئيسة بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا ستيفاني ويليامز اليوم الخميس الأطراف الليبية إلى وقف إطلاق النار وإنهاء النزاع مع اقتراب بداية شهر رمضان.

ويليامز وفي مؤتمر صحفي عبر الفيديو مع الصحفيين المعتمدين في الأمم المتحدة في جنيف أشارت إلى أن المدنيين الليبيين يعيشون ظروفا صعبة للغاية ما بين القتال المستمر، والذي يؤدي إلى نزوح السكان وبين فيروس كورونا الذي يهدد الجميع، بحسب ما نقلته وكالة “سبوتنيك” الروسية.

وأضافت:” أن ليبيا أصبحت ساحة اختبار لجميع أنواع الأسلحة الجديدة، داعيةً كل من ينتهك حظر الأسلحة بما في ذلك الدول التي جلست سوية إلى الطاولة في برلين ووقعت على وثيقة، لكنها تواصل انتهاك الحظر، إلى التوقف عن القيام بذلك” .

وتابعت:” من بين الأسلحة الجديدة في ليبيا تم الكشف عن قنابل حرارية قنابل فراغية تم استخدامها في الضواحي الجنوبية لطرابلس بالإضافة إلى أجهزة متفجرة للمقاتلين “.

ستيفاني إختتمت :”اتصالات الأمم المتحدة مستمرة مع الوفود التى شاركت فى المباحثان السياسية الليبية التي تعرف باسم 5+5 في جنيف من قبل وبهدف التوصل إلى وقف لإطلاق النار استجابة لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة وكذلك بهدف أن يعود المسار السياسي إلى الانعقاد فى جنيف بمجرد أن تزول قيود الحركة المفروضة حول العالم بسبب انتشار وباء كورونا”.