ايطاليا – كشف موقع tuttojuve عن إحصائية بخصوص ما يحققه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من أرباح لاستخدامه مواقع التواصل الاجتماعي تفوق راتبه السنوي مع ناديه الحالي يوفنتوس الإيطالي.

يحرص المهاجم البالغ 35 عاما على التواصل الإيجابي مع جمهوره خلال فترة العزل الذاتي في المنزل، للحفاظ على علاقته معهم حتى لا تتأثر فاعليته على موقع “إنستغرام” تحديدا.

ونشر “الدون” أكثر من 50 صورة من بداية الموسم مع فريق “السيدة العجوز”، بموجب 70 إلى 80 مشاركة على مدار السنة والتي تصل إلى أكثر من 214 مليون متابع ما يشكل قوة دعائية كبيرة للاعب النجم.

ويصل عائد كل صورة ينشرها رونالدو على “إنستغرام” من 800 إلى 900 ألف يورو، مما يعني وصوله لما يقارب 56 مليون يورو كأرباح من صوره من موقع التواصل “إنستغرام” سنويا.

وهو ما يتخطى بكثير عتبة الراتب الذي يتحصل عليه كلاعب مع يوفنتوس في الموسم الواحد، إذ يبلغ أجره السنوي 30 مليون يورو والذي يعد ضمن الأجور الأعلى على مستوى أندية العالم.

يذكر أن البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي هو الشخص الوحيد في العالم الذي تجاوز عدد متابعيه 200 مليون وحقق الرقم في الـ29 من يناير الماضي، وحاليا يبلغ عدد متابعي “الدون” 214 مليونا.

المصدر: tuttojuve.com