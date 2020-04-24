أول صلاة تراويح في رمضان بالمسجد النبوي وسط إجراءات احترازية ضد كورونا

أول صلاة تراويح في رمضان بالمسجد النبوي وسط إجراءات احترازية ضد كورونا

السعودية – أقيمت في المسجد النبوي بالمدينة المنورة امس الخميس أول صلاة تراويح بأول ليلة من شهر رمضان المبارك بعد موافقة الملك سلمان بن عبدالعزيز على إقامة صلاة التراويح في الحرمين الشريفين.

ووفرت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي كامل العناية والاهتمام من خلال الإجراءات الوقائية لجميع المواقع في المسجد ومرافقه بالتنسيق مع مختلف الإدارات والجهات ذات العلاقة.

كما قامت الوكالة بتكثيف أعمال التنظيف والتطهير بمعقمات ومنظفات صديقة للبيئة خاضعة لاشتراطات ومواصفات عالية لا تؤثر في الصحة العامة بالإضافة إلى كاميرات حرارية كاشفة لدرجات الحرارة للأشخاص أثناء الدخول للمسجد والتي تعمل بدقة عالية عن بعد.

وكان الملك سلمان بن عبدالعزيز، قد أصد أمرا بالموافقة على إقامة صلاة التراويح في الحرمين الشريفين وتخفيفها إلى خمس تسليمات وإكمال القرآن الكريم في صلاة التهجد مع استمرار تعليق دخول المصلين، وذلك لمنع انتشار فيروس كورونا.

المصدر: سبق