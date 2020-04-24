ليبيا – أصدرت وزارة الإقتصاد والصناعة أمس الخميس بياناً توضيحياَ بشأن القرار رقم 101 للعام الحالي المتعلق تحديد أسعار 16 سلعة.

الوزارة أوضحت في بيانها الذي أطلعت المرصد نسخة منه أن لاحظت في المدة الأخيرة إرتفاع بعض السلع الغذائية، مرجعة السبب في ذلك الى قلتها في السوق نتيجة توقف منظومة الاعتمادات من قبل مصرف ليبيا المركزي باعتبار أن أغلبها يورد من الخارج وحتى الذي ينتج منها محليا يعتمد على مواد خام مستوردة فلذلك زاد الطلب عليها.

وأضافت أن إرتفاع أسعار السلع يعود إلى قيام البعض بتخزينها لبيعها بسعر أعلى في شهر رمضان المبارك نتيجة للطلب المتزايد عليها خلال هذا الشهر.

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