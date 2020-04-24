فيينا – ارتفعت أسعار النفط امس، مواصلة انتعاشها بعد أن أعلنت الدول المنتجة للذهب الاسود، أنها ستسرع تخفيض إنتاجها للتصدي للانهيار الحاد في طلب الخام جراء جائحة فيروس كورونا المستجد.

وارتفع برنت 96 سنتا بما يعادل 4.7 بالمئة ليتحدد سعر التسوية عند 21.33 دولار للبرميل، في حين قفز غرب تكساس الوسيط 2.72 دولار أو 19.7 بالمئة ليغلق على 16.50 دولار.

يذكر أن منظمة البلدان المصدرة للبترول ودول أخرى منتجة للنفط اتفقت في إطار تحالف أوبك+، هذا الشهر على خفض الإنتاج بقدر غير مسبوق يبلغ 9.7 مليون برميل يوميا، أي حوالي عشرة بالمئة من المعروض العالمي، لدعم أسعار الخام، لكن الأسعار واصلت بالانخفاض.

وقالت الكويت اليوم إنها بدأت خفض إمداداتها النفطية إلى السوق العالمية، وذلك قبل موعد أول مايو أيار المحدد لبدء سريان اتفاق تخفيضات الإنتاج.

وتشهد سوق النفط تقلبات حادة في ظل تراجع الطلب العالمي على الخام بسبب جائحة كورونا والإجراءات التي تم اتخاذها للحد من انتشار الفيروس، حيث تراجعت الأنشطة الاقتصادية في العديد من بلدان العالم.

وفي ظل هذه التقلبات خفضت وكالة الطاقة الدولية ومنظمة “أوبك” توقعاتها للطلب العالمي على النفط العام الجاري.

المصدر: رويترز + وكالات