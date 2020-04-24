انجلترا – أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم الجمعة أن فيل نيفيل سيترك منصبه على رأس الجهاز الفني لمنتخب بلاده للسيدات مع نهاية عقده العام المقبل، ولن يمدده بعد تأجيل بطولة كأس أوروبا.

وأكد الاتحاد الإنجليزي اليوم، التقارير التي تحدثت بالأمس عن رحيل المدرب البالغ 43 عاما.

وجاء في بيان الاتحاد: “بعد قرار ويفا (الخميس) إرجاء كأس أوروبا للسيدات الى العام 2022، أكد فيل نيفيل التزامه احترام المدة الكاملة لعقده مع الاتحاد الإنجليزي، التي تعني أنه سيترك منصبه في يوليو 2021”.

ومن غير المرجح أن يشرف نيفيل على منتخب السيدات في مسابقة كرة القدم ضمن دورة الألعاب الاولمبية المقررة في طوكيو، والتي تأجلت بدورها إلى صيف العام 2021، وذلك لأن الاتحاد الإنجليزي يفضل منح الفرصة لخليفته لخوض تجربة في بطولة كبيرة قبل النهائيات الأوروبية.

وتولى مدافع مانشستر يونايتد وانجلترا السابق الإشراف على المنتخب في يناير 2018، ونجح نيفيل سريعا بوضع بصمته وقاده إلى الفوز للمرة الأولى بلقب كأس دورة “شي بيليفز كاب” الدولية الودية في الولايات المتحدة، وبلوغ الدور نصف النهائي لكأس العالم 2019 في فرنسا، قبل الخسارة بصعوبة 1-2 أمام حاملة اللقب الولايات المتحدة.

لكن مستوى المنتخب شهد تراجعا حادا منذ ذلك الوقت، إذ خسر سبع مباريات من أصل 11 خاضها.

المصدر: ” أ ف ب”