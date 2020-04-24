ليبيا – إجتمع رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني أمس الخميس بعضو مجلس النواب عن مدينة سبها الهادي الصغير لبحث إحتياجات مناطق الجنوب.

الإجتماع ناقش بحسب المكتب الإعلامي للحكومة الليبية احتياجات مناطق الجنوب وكيفية توفيرها من قبل الحكومة واستعرض مشكلة نقص الوقود والغاز في المنطقة وكيفية توفيرها بأسرع وقت ممكن والتدابير الاحترازية والوقائية وكافة الخطوات المتخذة من قبل الحكومة للتصدي لجائحة كورونا.

وأعلن الثني عن إرسال ثلاث مستشفيات ميدانية للمنطقة الجنوبية خلال الأيام القليلة القادمة كما ناقش الاجتماع بعض المشاريع في قطاع الطرق والمواصلات و التي أهمها ( الجفرة – سبها ) وتكليف شركة قادرة لمعالجتها.

وأكد رئيس الوزراء اهتمامه التام بكافة بلديات الجنوب وتوفير احتياجاتها،كاشفا عن توفر آليات لمعالجة الصرف الصحي،لافتا إلى أنها جاهزة للتسليم.

رئيس الحكومة الليبية أكد أنه سيقوم بتوفير آليات لمديريات الأمن بالمنطقة.