القاهرة – استنكرت جامعة الدول العربیة امس قرار الحكومة الإسرائيلية مصادرة أراض تابعة للأوقاف الإسلامية في الحرم الإبراھیمي، في مدینة الخلیل بالضفة الغربیة.

ووصفت الجامعة القرار الإسرائیلي بـ”الخطیر”، معتبرة إیاه “امتدادا لسیاسة الاستیطان وضم الأراضي الفلسطینیة المحتلة وتمادیا في الإجراءات والتدابیر الاستعماریة الھادفة إلى تھوید البلدة القدیمة في مدینة الخلیل”.

وأكدت أن ھذا القرار یعتبر كغیره من “القرارات والإجراءات الإسرائیلیة الباطلة التي تنتھك بصورة جسیمة قرارات الشرعیة الدولیة وقواعد القانون الدولي التي تعتبر الاستیطان جریمة تستدعي إقامة المسؤولیة أمام العدالة الدولیة”.

وطالبت الجامعة العربیة المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولیاتھما في وقف ھذه القرارات والإجراءات الإسرائیلیة واتخاذ الخطوات اللازمة لوقفھا فورا، لخطورة تداعیاتھا على فرص تحقیق السلام ومبدأ حل الدولتین.

المصدر: وكالات