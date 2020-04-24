ليبيا – تسلم رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني أمس الخميس الكشف النهائي بأسماء الليبيين العالقين في الخارج وذلك خلال اجتماع عقده بمقر إقامته في مدينة بنغازي مع وزير الخارجية والتعاون الدولي عبدالهادي الحويج.

الحويج أكد بحسب المكتب الإعلامي للحكومة الليبية أن قائمة المستهدفين بالعودة إلى أرض الوطن والبالغ عددهم الإجمالي 1789 مواطنا ومواطنة تم إعداد قوائمهم عبر المنظومة الإلكترونية لوزارة الخارجية إضافة إلى التواصل مع الأرقام المخصصة من قبل الوزارة لهذا الشأن.

وأشار إلى أن القائمة تضم 902 عالقا بجمهورية مصر العربية و431 عالقا بالجمهورية التونسية و317 عالقا بالجمهورية التركية.

كما تضم القائمة 47 عالقا بعدد من الدول الأوروبية و89 عالقا بالمملكة الأردنية ومواطنان بالجمهورية العراقية ومواطنا واحدا بالجمهورية اللبنانية.

وزير الخارجية أحال قائمة المستهدفين بالعودة للجنة العليا لمكافحة وباء كورونا لاتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية اللازمة قبل عودتهم في القريب العاجل.