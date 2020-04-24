ليبيا – قالت عضو لجنة المتابعة المشكلة من قبل مجلس الدولة الإستشاري هناء العرفي إنه تم فتح الاعتمادات المستندية لاستيراد المواد الغذائية والدوائية للبلاد وذلك عقب لقاء جمع اللجنة مع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير كإحدى مهام اللجنة تذليل الصعاب والعراقيل التي تواجه عمل اللجنة العليا لمجابهة فيروس كورونا.

العرفي وفي تصريح للجنة التواصل والإعلام الصحي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض أوضحت أنه تم تخصيص 50 مليون دينار لحل إشكالية 15 ألف مواطن ليبي عالق خارج البلاد،مشيرة إلى أنه تم منح أذونات صرف لثلاث دول منها مصر وتونس وتركيا لتسهيل إجراءات عودة العالقين.

وبينت العرفي أن المبالغ تشمل الصرف على إجراءات التحليل والحجر والإعاشة .