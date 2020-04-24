سويسرا – أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم اليوم الجمعة، أنه سيفرج عن 150 مليون دولار للاتحادات الأعضاء كخطوة أولى ضمن خطة إنقاذ للمساعدة في مواجهة التأثير الاقتصادي لوباء كورونا.

وأضاف “الفيفا” في بيانه أن كلا من الأعضاء وعددهم 211 سيتسلمون نصف مليون دولار في الأيام المقبلة بالإضافة لمستحقات عامي 2019 و2020 لمقاومة آثار فيروس كورونا الذي تسبب في توقف نشاط اللعبة ومعاناة الأندية مع غياب الإيرادات.

وقال جياني إنفانتينو رئيس “الفيفا”: “تسبب الوباء في تحديات غير مسبوقة لكل مجتمع كرة القدم ومن واجب الفيفا أن يدعم كل المتضررين. هذا ينطلق من تقديم مساعدات مالية فورية للاتحادات الأعضاء، ويعاني الكثير منها من أزمة مالية”.

وأضاف: “هذه أول خطوة ضمن خطة إنقاذ واسعة النطاق نطورها لمواجهة حالة الطوارئ بمجتمع كرة القدم”.

المصدر: رويترز