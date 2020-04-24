ليبيا – قال الكاتب والمحلل السياسي كامل المرعاش إن كلمة القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر كانت واضحة ولها ثلاثة أبعاد البعد الأول أنه لا مجال بعد اليوم للحديث عما يسمى بإتفاق الصخيرات وعما يسمى بحكومة الوفاق وهذا يضع حد نهائي لكل الجهود التي كانت تبذل في جنيف وغيرها خصوصا بعد هذا التدخل التركي المباشر في الصراع الليبي وإصرار تركيا على إرسال العتاد العسكري والمرتزقة الذين يحاربون الجيش.

المرعاش وفي تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية اليوم الجمعة أوضح أن البعد الثاني فشل جميع الأطراف السياسية التي برزت بعد 2011 فكان هناك فساد وتردي في جميع أنماط الحياة الليبية سواء السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الصحية،.

وأشار المحلل السياسي إلى أن البعد الثالث يتمثل بأن هذه الشخصيات السياسية أصبح من الصعب التعامل معها والاستمرار في إعطاءها الفرصة لإدارة الشأن العام في ليبيا وخصوصا مقدرات الشعب الليبي لذلك يعد ذلك الأمر بمثابة تهيئة لدخول الجيش لطرابلس وحسم المعركة حتى لا يحدث فراغ سياسي.