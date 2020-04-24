المركزي الروسي يخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى 5.5% لأول مرة منذ 2014

المركزي الروسي يخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى 5.5% لأول مرة منذ 2014

روسيا – قرر البنك المركزي الروسي خلال اجتماع مجلس إدارته الجمعة، خفض سعر الفائدة الرئيسي بواقع 0.5% إلى 5.5% على أساس سنوي، وذلك للمرة الأولى منذ 2014.

واتخذ المركزي الروسي هذا القرار في ظل تراجع أسعار النفط في الأسواق، وانتشار فيروس كورونا وتداعياته على الاقتصادات.

كذلك أشار المركزي إلى احتمال مزيد من الخفض في أسعار الفائدة بالمستقبل القريب، وقال المركزي في بيان نشره عقب الاجتماع: “مع تطور الوضع فإن بنك روسيا لا يستنثني خفض الفائدة مجددا في الاجتماعات القادمة”.

وقرار خفض الفائدة جاء وفقا لتوقعات الخبراء، حيث توقعوا قرارا مثلا هذا لدعم الاقتصاد الروسي في مواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا.

وتوقع المركزي الروسي أن يكون معدل التضخم بحلول نهاية العام الجاري عند مستوى 3.8% – 4.8%.

كذلك خفض المركزي توقعاته لأسعار النفط، حيث قال إن متوسط سعر برميل النفط الروسي من ماركة “يورالس” سيكون خلال العام الجاري عند مستوى 27 دولارا.

المصدر: “إنترفاكس”