ليبيا – بحث وزير الداخلية الليبية المستشار إبراهيم بوشناف أمس الخميس الترتيبات النهائية لتخريج الدفعة الأولى لطلبة المعهد العالي لضباط الشرطة بعد انتهاء فترة دراستهم وذلك خلال اجتماع عقده مع مدير المعهد العقيد خالد المجدوب.

المستشار بوشناف ناقش بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية مع مدير المعهد آليات إجراء حفل التخرج للطلبة بما لا يمس بالتدابير الاحترازية والوقائية لمواجهة وباء كوورنا.

وأذن وزير الداخلية بإجراء مراسم التخرج وفقا لهذه التدابير في الأسبوع الثاني من شهر رمضان المبارك بمعهد تدريب الشرطة في مدينة بنغازي.

وقدم مدير المعهد للمستشار بوشناف سيف الشرف الخاص بأعضاء هيئة الشرطة كهدية تذكارية لجهوده في إنجاز هذه الدورة التي سيتخرج فيها أكثر من 200 ضابطا بهيئة الشرطة.

وورد مدير معهد التدريب عدد 12 سيفا شرفيا كأول دفعة تصل إلى ليبيا منذ أكثر من 50 عاما لصالح هيئة الشرطة منح خمسة سيوف منها لمعهد تدريب الشرطة بنغازي.